Ucraina, Di Maio sulla No Fly-zone: “Con il primo aereo colpito scoppia la terza guerra mondiale”

"Le sanzioni sono l'unica alternativa alla terza guerra mondiale" così Di Maio che ha illustrato le conseguenze della No Fly Zone.

“Con il primo aereo colpito scoppia la terza guerra mondiale”, così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, nel corso della sua lunga riflessione nella trasmissione Controcorrente in onda su Rete4, ha illustrato quali potrebbero essere le conseguenze dell’instaurazione della No Fly-zone, un tema particolarmente caldo soprattutto in queste ultime ore.

Sull’importanza delle sanzioni non ha avuto alcun dubbio: “Sono l’unica alternativa alla terza guerra mondiale”, ha dichiarato.

Ucraina, Di Maio: “Il resto dei Paesi chiede lo stop dei combattimenti”

Nel corso della sua analisi il ministro ha dedicato spazio anche alla tragedia dell’ospedale di Mariupol. A tale proposito ha spiegato: “Adesso quello cui stiamo lavorando è un tavolo di negoziati per una tregua umanitaria” che permetta di “evacuare i civili e permettere di portare aiuti alla popolazione”.

“La guerra di Putin deve fermarsi”

Nel frattempo in un post a margine delle terribili immagini della distruzione dell’ospedale di Mariupol ha scritto: “Ancora una volta viene colpito un obiettivo non militare. La guerra di Putin deve fermarsi. I cittadini ucraini continuano a subire bombardamenti indiscriminati e a vedere morire i propri cari, per una guerra che non hanno voluto e che tutta la comunità internazionale condanna con fermezza”.