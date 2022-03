Ucraina, Kiev pronta per l’attacco finale russo ma non ci sono posti per i cadaveri

Kiev si sta preparando per l'attacco finale russo, ma non ci sono più posto per i cadaveri. Stanno usando dei furgoni frigo.

Kiev, capitale ucraina, si sta preparando per l’attacco finale delle forze russe, che da giorni bersagliano la città. Lo stato maggiore delle forze armate ucraine, nell’ultimo report sull’andamento della guerra, ha riportato che non ci sono stati cambiamenti significativi su vari fronti, ma che i russi stanno rallentando gli attacchi per raggruppare le forze e sferrare l’attacco finale su Kiev. Lo stato maggiore ha affermato che sabato l’esercito russo non ha attaccato quasi in nessuna delle direzioni, ma si sta preparando per i prossimi giorni.

“Il nemico non ha svolto azioni attive in questo periodo ma sta costruendo sistemi da fuoco, supporto ingegneristico e logistica per preparare un attacco alla città di Kiev” è stato affermato nel rapporto.

Gli obitori sono pieni e i cadaveri sono nei camion frigo

A Kiev nella notte hanno suonato le sirene d’allarme che invitavano la cittadinanza a raggiungere rifugi temporanei, ma non ci sono stati bombardamenti o lanci di missili.

L’area intorno alla città è stata fortificata, ma arrivano quotidianamente feriti e morti dal fronte. Gli obitori sono completamente pieni, le sepolture vanno a rilento e per tenere i cadaveri si usano camion frigo, come quelli che solitamente vengono usati per portare cibo, gelati e verdura nei negozi. Un bilancio davvero drammatico, che potrebbe peggiorare nel caso di una nuova offensiva russa sulla città.

Nuove forze e mezzi russi

Le notizie che arrivano da Kiev non sono rassicuranti.

Si dice che i russi stiano ammassando nuove forze e mezzi, anche se in molti casi è stato dato loro l’ordine di trincerarsi. Una delle ipotesi è che Mosca voglia puntare a una nuova offensiva per circondare la città sugli altri lati e tagliarla fuori dai rifornimenti. Si teme una nuova offensiva a nord-ovest dal territorio della Bielorussia, per tagliare fuori la capitale dai collegamenti con l’occidente del Paese.