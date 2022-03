Il presidente ucraino Zelensky, in un videomessaggio, ha spiegato che a Mariupol sono stati commessi dei crimini di guerra che rimarranno nella storia

Guerra in Ucraina, Zelensky: “I crimini di guerra Mariupol passeranno alla storia”

In un nuovo video condiviso su Facebook, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha spiegato che l’assedio a Mariupol da parte dell’esercito russo passerà sicuramente alla storia per quelli che lui ha definito “crimini di guerra“. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è una cosa terribile che sarà ricordata per i secoli a venire” ha dichiarato il presidente ucraino nel videomessaggio notturno lasciato alla nazione.

Il presidente Ucraino si è rivolto anche agli svizzeri ch si sono riuniti a Berna per una manifestazione contro la guerra.

“Nelle vostre banche ci sono i soldi di quelle persone che hanno scatenato questa guerra. Fa male saperlo. Questa è anche una lotta contro il male e quei conti vanno congelati” ha dichiarato. “Sarebbe un’altra forma di lotta (contro la Russia) e potete farlo” ha aggiunto Zelensky in un video che è stato diffuso in piazza. “Gli ucraini stanno provando cosa vuol dire vivere in città distrutte. E sono state distrutte su ordine di persone che vivono in belle città europee, svizzere, dove si godono le loro proprietà” ha concluso.

UNHCR: “Dall’Ucraina fuggite 3,3 milioni di persone”

Secondo l’UNHCR, ovvero l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sono 3,3 milioni di persone che sarebbero riuscite a fuggire dall’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Secondo il Global Protection Cluster, si stimache 6,48 milioni di persone siano ancora sfollate all’interno del territorio ucraino. Oltre 12 milioni di persone, inoltre, sono rimaste bloccate nelle aree colpite.

Il ministero degli Affari esteri ucraino ha affermato che quasi 14.400 membri del personale militare russo sono stati uccisi in Ucraina, con migliaia di pezzi di equipaggiamento russo persi dal primo giorno dell’invasione.

Il dato potrebbe essere sovrastimato, ma la Russia non fornise informazioni sui militari caduti in combattimento.

La Bulgaria non acquisterà più gas dalla Russia

La Bulgaria ha deciso di non rinnovare il contratto di fornitura di gas naturale con Gazprom, che scade alla fine del 2022. Assen Vasiliev, vice primo ministro, lo ha annunciato alla Radio nazionale bulgara. La sua decisione è stata riportata dai media ucraini.

Mosca contro Kiev: “Organizza attacchi alle sedi diplomatiche occidentali per incolpare noi”

Una grave accusa arriva da Mosca, secondo cui Kiev vorrebbe organizzare degli attacchi nelle sedi diplomatiche occidentali che si sono trasferite a Leopoli e far finta che si sia trattato di attacchi russi. Questi attacchi verrebbero spacciati dagli ucraini come se fossero stati condotti dalle “forze russe” con lo scopo di ottenere più forniture di armi dalla Nato e una no fly zone. Lo ha dichiarato Igor Konashenkov, portavoce del ministro della Difesa russo.

Le sirene suonano in tutte le città dell’Ucraina

Le sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le città dell’Ucraina, come riportato dal Kyiv Independet. Oltre a suonare nella capitale e a Leopoli, il rischio di attacchi aerei è scattato anche nelle zone di Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovograd, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Zhytomyr e Vinnytsia.

Mariupol, colpita una scuola con 400 persone: “Donne e bambini sotto le macerie”

A Mariupol è stata colpita una scuola dove si erano andate a rifugiare più di 400 persone, come ha reso noto il Consiglio municipale della città ucraina. Su Telegram, il consiglio ha spiegato che le forze russe hanno bombardato una scuola e che l’edificio è stato distrutto e ci sono persone, anche donne e bambini, intrappolate sotto le macerie. “Ieri gli occupanti russi hanno lanciato bombe sulla scuola d’arte dove si nascondevano circa 400 residenti di Mariupol: donne, bambini e anziani. È noto che l’edificio è stato distrutto e le persone sono ancora sotto le macerie ma non abbiamo informazioni sul numero delle vittime. Le truppe russe fasciste continuano il genocidio del popolo ucraino e dei civili a Mariupol. Ogni criminale di guerra sarà ritenuto responsabile dei suoi crimini contro l’umanità, contro il popolo di Mariupol” è stato scritto.

Mariupol, la denuncia: “Ai civili tolti i passaporti e deportati in Russia”

“Migliaia di persone sono fuggite dalle bombe di Mariupol nelle zone periferiche occupate dai russi e stanno morendo di fame” ha riferito Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare-civile di Donetsk. “Questo è un crimine contro l’umanità” ha dichiarato, spiegando che chiedono che vengano seguite le regole di guerra e di fornire acqua e cibo ai civili, consentendo loro di lasciare le zone dove si combatte. Secondo l’amministrazione locale, molti residenti di Mariupol sarebbero stati deportati in Russia. “Le truppe di occupazione della Federazione Russa costringono con la forza gli abitanti di Mariupol, in Ucraina, ad andare in Russia o nel territorio temporaneamente occupato dele repubbliche separatiste del Donbass. Ci sono informazioni che i residenti di Mariupol vengono deportati illegalmente in territorio nemico. Alle persone che vengono deportate con la forza in Russia vengono confiscati i passaporti ucraini e vengono invece consegnati pezzi di carta che non hanno valore legale e non sono riconosciuti nel mondo civile” hanno spiegato.