Ucraina: morto in battaglia campione di kickboxing

Continua a crescere il numero dei morti a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Una delle ultime vittime è Vitalii Merinov, campione di kickboxing, che combatteva al fronte.

Il numero delle vittime della guerra tra Russia e Ucraina, che va avanti da più di un anno, continua ad aumentare. Una delle ultime vittime di questo terribile conflitto è Vitalii Merinov. L’ucraino, che stava combattendo al fronte in Ucraina, era quattro volte campione del mondo di kickboxing. Stava combattendo per il suo Paese, ma a causa delle ferite riportate sul campo di battaglia, lo sportivo è deceduto.

L’annuncio della morte di Vitalii Merinov è stato reso noto dal sindaco della città di Ivano-Frankivsk, luogo da cui proveniva il campione. Merinov si era unito all’esercito ucraino come volontario, subito dopo che l’esercito russo aveva iniziato l’invasione. L’uomo è stato ferito da schegge di arma da fuoco sulla gamba durante una delle battaglie. Il sindaco ha specificato che in seguito si era ripreso ed era tornato al fronte. Non è chiaro, al momento, dove sia stato ferito mortalmente. Il campione lascia la moglie e una figlia di due anni. Secondo Kiev, gli atleti ucraini morti dall’inizio dell’invasione sono almeno 262.