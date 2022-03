Ucraina, Salvini: “Orgoglioso di lavorare per portare in Italia donne e bambini in fuga dalla guerra”

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha condiviso un video su Instagram sul lavoro svolto per portare in Italia i profughi in fuga dall’Ucraina.

Al termine della sua prima giornata in Polonia, il segretario della Lega Matteo Salvini ha condiviso un video su Instagram per aggiornare i followers sul suo lavoro e sul suo progetto di portare in Italia donne e bambini in fuga dall’Ucraina.

Ucraina, Salvini: “Al lavoro per portare in Italia donne e bambini in fuga dalla guerra. Basta polemiche”

Nella serata di martedì 8 febbraio, il leader della Lega Matteo Salvini ha condiviso un video sul suo profilo Instagram, dopo aver trascorso il suo primo giorno in Polonia, facendo visita ai profughi in fuga dalla guerra in Ucraina.

Il video di Salvini comincia presentando la sua giornata, facendo riferimento a quanto accaduto nella cittadina di Przemysl e alle polemiche hanno accompagnato la sua decisione di recarsi in Polonia.

A questo proposito, il politico italiano ha dichiarato: “Buonasera amici, sono appena rientrato in albergo dopo una lunga giornata in Polonia, fino ai confini con l’Ucraina. Quattro ore e mezza per tornare a Varsavia. Abbiamo incontrato parroci, volontari, bimbi, mamme, nonne, anche un sindaco un po’ maleducato… Vabbè però ci sta tutto, dai. Portare una parola di pace vale anche qualche attacco, qualche insulto, qualche polemica. Quello che mi stupisce è che anche in un clima di guerra, con i morti veri, con le bombe vere, con il tema della terza guerra mondiale che qualcuno paventa alle porte e quindi con la fuga, con la paura, con il terrore e quelle parole di pace che devono farsi strada nonostante tutto e tutti, in Italia c’è Renzi che riesce a fare polemica politica”.

Salvini: “Orgoglio di aver trascorso qui l’8 marzo”

Soffermandosi sulla sua scelta di aver trascorso l’8 marzo in Polonia e sugli obiettivi del suo viaggio nel Paese, il leader del Carroccio ha rivelato: “Sono orgoglioso di essere qua l’8 marzo, la Festa della Donna, ascoltando quelle mamme, ascoltando quelle nonne, ascoltando quelle volontarie che ci stanno mettendo il cuore e l’anima. E sono orgoglioso se, nel mio piccolissimo, domani una cinquantina fra bimbi con le loro mamme prenderanno un pullman direzione Italia.

Ecco… il mio cuore è colmo di gioia per aver visto quelle migliaia di bimbi adagiati sulle brandine in un centro commerciale in attesa di qualcuno che li possa portare non più a casa, perché una casa non ce l’hanno più, ma in Italia o in Francia o in Germania o in Repubblica Ceca. Sono in attesa di una mano, di un sorriso. Hanno bisogno di avere tutto: pannolini, latte in polvere, un gioco, un po’ di serenità”.

Portare i bambini ucraini in Italia, l’obiettivo del leader della Lega

In merito al suo progetto di portare quanti più bambini e donne ucraini in Italia, Matteo Salvini ha spiegato: “Domani festeggerò qui il 49esimo compleanno. Non in televisione, su Instagram o su Twitter e Facebook. Sarò qui, a camminare in mezzo a quelle donne mezzo, a quegli anziani, in mezzo a quei bambini. Non dico ragazzi e uomini perché non ce ne sono. Sono ovviamente in patria – e ha aggiunto –. Cercheremo di portare aiuto perché la vita vale più di tutto. Ieri, qui nevicava. C’erano temperature sottozero. I bambini hanno fatto 10 km a piedi per fuggire dalle bombe. Piuttosto che fare polemiche, portiamo pace. Fermiamoci, ragioniamo, aiutiamo, soccorriamo. Anche in questo caso, l’Italia sta dando prova di un cuore enorme senza distinzione politica, partitica, di ceto, di etnia. Gli italiani sono pronti a dare e ad accogliere. Io tornerò con questi volontari, se riesco già nei prossimi giorni, in mezzo a quei bambini perché solo riuscire a portare in Italia 5, 10, 15 o 20 di quelle famiglie e restituire loro pace, una casa, un posto caldo, affetto, cibo e un sorriso vale tutto. Vale gli attacchi, vale le polemiche piccole di qualcuno che è comodamente nel suo salotto in Italia a commentare, a twittare, a polemizzare”.

L’appello di Salvini ai parlamentari italiani: “Venite qui, marciamo insieme, diamo un senso alla nostra vita”

Infine, il leader della Lega ha concluso il suo video rivolgendosi direttamente ai suoi colleghi italiani, a prescindere dal loro credo politico.

Nello specifico, Salvini ha lanciato ai parlamentari il seguente appello: “Ecco colleghi politici colleghi parlamentari di tutte le parti: venite. Veniamoci insieme, marciamo insieme. Portiamo insieme quei pannolini, quel latte in polvere, quelle giacche a vento, quei medicinali e portiamo in Italia quei bimbi che soffrono, quelle mamme che soffrono. Diamo un senso alla nostra vita, non di politici ma di uomini e di donne”.