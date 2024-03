Volodymyr Zelensky è il Presidente dell’Ucraina. Le sue ultime affermazioni stanno facendo discutere ma andiamo a vedere che cosa ha detto.

Ucraina, Zelensky sulla Chiesa

Zelensky ha parlato citando la Chiesa in quella che è sembrata una risposta, seppur non troppo esplicita, alle ultime dichiarazioni fatte da Papa Francesco. Il Presidente ha spiegato che la chiesa è in prima linea, accanto alle persone. La mediazione virtuale a 2500 chilometri di distanza da Kiev, per Zelensky, non serve.

Vlodymyr Zelensky su Telegram

Tramite Telegram, Vlodymyr Zelensky ha fatto sapere:

Le nostre forze di difesa sono costituite da molti elementi. Molte brigate e unità. E tutti coloro che agiscono al fronte, tutti coloro che proteggono lo Stato dai sabotatori e dal terrore russi, tutti coloro che sono coinvolti in missioni di combattimento meritano gratitudine e rispetto.

Ma non solo.

Zelensky: le sue parole

Sul suo canale, il presidente dell’Ucraina ha poi così continuato: