Ucraina, Zelensky ha invitato il papa a Kiev: "Putin non è interessato alla pace"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato Papa Francesco a Kiev dicendosi “molto lieto” qualora ciò avvenisse. Lo ha dichiarato nel corso di una intervista rilasciata a Sky Tg24. Durante la sua lunga riflessione ha affrontato diversi temi: dalla minaccia nucleare, passando per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea che potrebbe avvenire in un prossimo futuro. Putin ‘‘non vuole la fine della guerra, ma andare avanti e occupare l’Ucraina”, sono state le dure parole pronunciate nei confronti del presidente russo.

Ucraina, Zelensky: “Putin farà saltare qualsiasi negoziato”

Il leader ucraino ha proseguito nel suo discorso sostenendo che da parte di Vladimir Putin non c’è intenzione di porre fine alla guerra. In merito alla minaccia nucleare russa Zelensky ha osservato: “Volevano distruggere l’indipendenza ucraina in un paio di settimane e hanno perso la battaglia diplomatica quando siamo riusciti a riunire tutti i Paesi del mondo. Uccidere e torturare gli ucraini è stata la dimostrazione che non sono riusciti a vincere sul campo di battaglia e adesso li stiamo respingendo passo dopo passo dalla nostra terra”.

“Con Giorgia Meloni rapporto umano e personale”

Non ultimo Zelensky ha parlato del suo legame con l’Italia ed in particolare i rapporti con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la quale – ha spiegato – c’è un rapporto umano e personale”. Sul capo della Farnesina Antonio Tajani ha infine dichiarato che ci sono stati “colloqui fruttuosi”.