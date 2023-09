Il Presidente Volodymyr Zelensky ha nominato Andriy Shevchenko, ex calciatore professionista e manager, come consulente esterno con un decreto presidenziale.

Ucraina, Zelensky nomina Andriy Shevchenko come consigliere

Il decreto n. 589/2023 è stato pubblicato ieri, martedì 26 settembre, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo ruolo del neo consigliere. Nel maggio 2022, Shevchenko era già diventato ambasciatore della piattaforma UNITED24. Quest’ultima è un sistema di raccolta fondi, nonché il meccanismo principale per ricevere donazioni a sostegno dell’Ucraina avviato dallo stesso presidente Zelensky.

Una carriera da campione

Andriy Shevchenko è considerato uno dei migliori calciatori ucraini di tutti i tempi. Durante la sua carriera calcistica ha giocato per la Dinamo Kiev, il Milan e il Chelsea, conquistando numerosi successi. Ha vinto la UEFA Champions League con il Milan nel 2003 e nel 2004 ha ricevuto il Pallone d’Oro, il più prestigioso premio calcistico individuale. Shevchenko ha anche allenato la nazionale ucraina di calcio dal 2016 al 2021 ed è proprio sotto la sua guida che la squadra ha raggiunto i quarti di finale del Campionato europeo di calcio UEFA 2020, il suo miglior risultato fino a quel momento.

Il rischio di un’offensiva russa

Secondo il Ministero della Difesa britannico, le linee di confine sono sovraccariche e ciò rende improbabile una nuova offensiva russa. Mosca, infatti, deve fare fronte alla necessità di dislocare le truppe lungo il perimetro con l’Ucraina. Basandosi sempre sulle analisi del Ministero della Difesa britannico, sarebbe plausibile il dispiegamento della 25esima Armata d’Armi Combinate russa, che è stata vista per la prima volta in Ucraina ad agosto. Tuttavia, invece di essere schierata in massa in una zona del fronte da cui potrebbe lanciare un’offensiva concertata, le unità dell’esercito sono state strutturate per rafforzare le aree poco difese.