I calciatori del Milan sono ancora impegnati nel loro viaggio negli Sati Uniti d’America dove sono attesi dalla terza amichevole di lusso (affronterà il Barcellona), ma la dirigenza rossonera resta concentrata sul calciomercato e chiude un altro colpo.

Milan, altro colpo di calciomercato: dal Valencia arriva Musah

Dopo l’infortunio di Bennacer e la cessione di Tonali, venduto in Premier League per 80 milioni di euro, il Milan aveva la necessità di ricostruire il proprio centrocampo quasi da zero. Il primo acquisto di Furlani e Moncada in quella zona di campo è stato Loftus-Cheek, a cui è seguito poche settimane dopo Reijnders, ma non è finita qui. Il Milan aveva bisogno di un’altra mezzala e per questo la sua dirigenza ha contattato il Valencia chiedendo informazioni per Yunus Musah. La trattativa non è stata semplice, ma dopo un mese di tira e molla alla fine i rossoneri l’hanno spuntata. Il centrocampista statunitense classe 2002 sbarcherà presto in Italia e si unirà alla rosa di Stefano Pioli.

I dettagli dell’affare

Se il presidente del Valencia partiva da una richiesta molto alta, vicino ai 30 milioni di euro, per Musah Furlani e Moncada non volevano spenderne più di una dozzina. Alla fine, come spesso accade in questi casi, le due dirigenze si sono incontrate a metà strada e Musah è stato ceduto per 19 milioni di euro più 1 di bonus. Il calciatore arriverà presto in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club meneghino per i prossimi cinque anni.