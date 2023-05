Strumento lungimirante che punta al rispetto della direttiva europea sulle classi energetiche degli edifici, ecco tutto quello che c’è da sapere secondo MutuiOnline.it riguardo il cosiddetto mutuo green.

Le classi energetiche da raggiungere

I mutui verdi sono finanziamenti finalizzati all’acquisto di abitazioni di classe energetica A o B oppure allo svolgimento di lavori di ristrutturazione che consentano di migliorare di almeno il 30% le prestazioni energetiche dell’edificio. L’obiettivo da raggiungere è quello di edifici in classe E entro il 2027 e in classe D entro il 2030, tutti quelli costruiti dal 2028 in poi dovranno invece essere a emissioni zero. Nota bene: con le lettere E e D non si intende l’attuale classificazione italiana, si attendono pertanto dettagli a riguardo che consentano di capire quante e quali abitazioni dovranno di fatto essere sottoposte a interventi legati all’efficienza energetica.

Un progetto impegnativo

Obiettivo non semplice da raggiungere, se si pensa che in Italia oltre il 60% degli edifici appartiene alle classi F o G. Come segnalato da Il Corriere della Sera, la misura riguarderà circa 1,8 milioni di edifici sui 15 milioni totali del comparto residenziale. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, nel 2022 la richiesta di mutui green è stata pari al 7% del totale. I richiedenti hanno cercato di ottenere, in media, circa 150.000 euro, ovvero circa l’11% in più rispetto ai mutui tradizionali.