L’ex dama di “Uomini e Donne“, Barbara De Santi era sparita dai social. Lei stessa aveva poi spiegato che sua sorella aveva avuto un incidente stradale. Ecco come sta.

UeD, Barbara De Santi: “Mia sorella è stata coinvolta in gravissimo un incidente”

L’ex dama di “Uomini e Donne“, Barbara De Santi , era sparita dai social per qualche giorno.

Su Instagram Barbara ha poi spiegato, attraverso una storia, cosa è successo: “Mia sorella è stata coinvolta in un gravissimo incidente. Sembrava che le cose andassero bene invece sono molto peggiorate. Chiedo a tutti una preghiera per Simona. Se non mi vedete in questi giorni sappiate che è per una cosa molto seria.”

UeD, le drammatiche parole di Barbara de Santi sulle condizioni della sorella

Simona De Santi, sorella di Barbara, è stata coinvolta in un terribile incidente. Al momento non è chiaro cosa sia accaduto, ma le condizioni della donna sembrano molto gravi. La stessa ex dama di “Uomini e Donne“ ha voluto fare un’altra storia per aggiornare e ringraziare tutti i suoi follower per la vicinanza: “vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere. Non riesco a rispondervi singolarmente sulle condizioni di mia sorella Simona che, purtroppo, sono ancora gravissime. Sta lottando e vincerà grazie a tutta l’energia positiva che le arriva da voi tutti.”