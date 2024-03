Il report sugli oggetti volanti non identificati afferma che le indagini condotte dal governo statunitense dagli anni ’50 non hanno trovato alcuna prova di tecnologia extraterrestre e hanno concluso che la maggior parte degli avvistamenti è costituita da oggetti e fenomeni ordinari mal identificati.

Il Pentagono pubblica il rapporto sugli avvistamenti Ufo

Nel 2022 è stato istituito l’All-domain Anomaly Solution Office (AARO) che, con il National Defense Authorization Act del 2023, doveva presentare al Congresso un rapporto che descrivesse in dettaglio i dati storici del governo relativi ai “fenomeni anomali non identificati” dal 1945 ad oggi. La settimana scorsa ha consegnato il primo dei due volumi previsti, in cui viene evidenziato che: “L’AARO non ha trovato alcuna prova che un’indagine del governo statunitense, una ricerca sponsorizzata dal mondo accademico o un gruppo di revisione ufficiale abbiano confermato che l’avvistamento di un UAP rappresenti una tecnologia extraterrestre“. “Sebbene molte segnalazioni di UAP rimangano irrisolte o non identificate, l’AARO ritiene che se fossero disponibili dati più numerosi e di migliore qualità, la maggior parte di questi casi potrebbe essere identificata e risolta come oggetti o fenomeni ordinari” si legge nel riassunto del rapporto.

Esistono forme di vita intelligenti?

Il documento attesta che dal 1945 il governo ha finanziato indagini per determinare se i cosiddetti fenomeni anomali non identificati rappresentassero un rischio per la sicurezza dei voli, un salto tecnologico da parte di nazioni concorrenti o una prova di “tecnologia extramondo sotto controllo intelligente“. Le indagini condotte hanno testimoniato che nella cultura popolare è persistente l’idea che il governo, o un’organizzazione segreta al suo interno, abbia recuperato diverse “astronavi extramondo e resti biologici extraterrestri“. “L’obiettivo di questo rapporto” si legge nel comunicato “non è quello di dimostrare o confutare una particolare serie di credenze, ma piuttosto di utilizzare un approccio analitico e scientifico rigoroso per indagare sugli sforzi investigativi UAP sponsorizzati dal governo statunitense“.

Le conclusioni

L’All-domain Anomaly Solution Office ha confermato di non aver trovato nessuna prova empirica della presenza di entità o tecnologie extraterrestri, ha tuttavia aggiunto che ulteriori informazioni dettagliate verranno presentate nel secondo volume. Il Pentagono ha anche dichiarato due anni fa che i suoi sforzi investigativi hanno portato a centinaia di nuove segnalazioni, ma nulla che indichi forme di vita aliena intelligente.