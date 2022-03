Uk, Insegnante ha rapporti con alunno 14enne: condannata a 6 anni

L'insegnante 23enne Hannah Harris ebbe rapporti intimi con un alunno minorenne: gli sms di rassicurazione alla madre del ragazzo.

Hannah Harris (23 anni) è stata condannata a sei anni di carcere. La ragazza, di professione insegnante, avrebbe avuto rapporti sessuali con un suo alunno, all’epoca quattordicenne. L’episodio è accaduto nell’Hertfordshire, in Regno Unito. Hanna si sarebbe approfittata del ragazzino in auto, nel parcheggio di un supermercato appartenente alla catena Wilko.

Per rassicurare la madre del quattordicenne, Hannah avrebbe inviato alla donna alcuni sms in cui si era finta la madre della fidanzata immaginaria del figlio. Dicendo di chiamarsi Olivia, Hannah avrebbe dunque rassicurato la madre del ragazzo affermando che stava bene. Al suo tempo, la giovane lavorava come assistente didattica in una scuola di Hoddesdon.

Insegnante ha rapporti con alunno: la storia della finta fidanzata

Come si legge dal Daily Mail, Hannah Harris, all’epoca dei fatti, contattò i genitori del ragazzo, affermando di chiamarsi Olivia.

Disse loro a Baldock con sua figlia Kayla, che era la fidanzata del quattordicenne. Harris scrisse in un sms: “Sembra che Kayla e (il ragazzo nda) vadano d’accordo, quindi sono felice di portarli in giro”.

Comportamento “civettuolo” a scuola

La St Alban’s Crown Court ha saputo che Hannah Harris era stata già avvertita da un membro del personale scolastico di “conversazioni inadeguate” e di comportamento civettuolo. L’assistente didattica venne arrestata nel gennaio 2020 quando il fratello maggiore del ragazzo scoprì quanto accaduto.