Casavatore, identificati due aggressori del prof picchiato dopo la scuola

Identificati due degli aggressori di Enrico Morabito, il professore picchiato sotto casa sua a Casavatore lo scorso 17 febbraio.

Casavatore, identificati gli agressori di Enrico Morabito

Sono due 35enni, gli uomini identificati dai carabinieri come aggressori di Enrico Morabito, il supplente aggredito e picchiato sotto casa sua a Casavatore, nei pressi di Napoli.

Uno dei due è risultato essere il padre di un alunno della scuola di Morabito, l’Antonio de Curtis. Il reato ipotizzato per lui e per il complice è quello di lesioni personale per futili motivi e approfittando di circostanze atte ad ostacolare la privata difesa.

Le immagini e il racconto dei testimoni

I due uomini sono stati identificati grazie al racconto prezioso di alcuni testimoni, ma anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

In questo momento sono in corso altre indagini per capire chi sono gli altri membri del gruppo che ha pestato Morabito.

La dinamica del pestaggio

Il professore aveva anche raccontato, in un’intervista rilasciata a ‘Fanpage.it’, l’aggressione che aveva subito. Morabito era sceso in strada dopo che qualcuno aveva suonato al suo citofono. Il gruppo, dopo aver chiesto il suo nome e se lavorasse al De Curtis, l’ha aggredito colpendolo con calci e pugni.