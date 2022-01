Ulrika Jonsson senza veli a 54 anni: “I miei figli non sono d’accordo”

La presentatrice Ulrika Jonsson ha svelato alcuni retroscena sulle sue foto senza veli.

La conduttrice svedese Ulrika Jonsson, ex compagna di Sven-Göran Eriksson, ha svelato perché avrebbe deciso di farsi scattare delle foto senza veli a 54 anni d’età e nonostante i suoi figli siano contrari.

Ulrika Jonsson: le foto senza veli

A 54 anni d’età Ulrika Jonsson non ha paura di mostrarsi senza veli e sui social ha condiviso alcuni scatti osé affermando che starebbe pensando anche di iscriversi al social network Onlyfans. La presentatrice e modella svedese ha affermato: “Mi spoglio nuda per mantenere i figli e sto pensando di lanciare un profilo su OnlyFans”. Nonostante questo, a detta della stessa Ulrika, i suoi figli sarebbero contrari. “Si vergognano ma devono riconoscere che questo è ciò che faccio e a loro comunque piacciono i vantaggi che ne derivano”, ha ammesso la conduttrice, che ha in tutto quattro figli di età compresa tra i 13 e i 27 anni.

Urlika Jonsson: la vita privata

La conduttrice è stata sposata in tutto 3 volte ed è madre di 4 figli. La conduttrice ha rivelato che i suoi figli le avrebbero dimostrato di essere contrari alle sue foto osé condivise sui social, ma ha anche dichiarato che esse le permetterebbero di guadagnare abbastanza per mantenere la sua famiglia. In passato la conduttrice ha preso parte ad alcuni show televisivi come il Grande Fratello e MasterChef.

Ulrika Jonsson: il tempo libero e le passioni

Sui social la presentatrice e modella svedese condivise spesso con i fan i suoi scatti bollenti e i retroscena della sua vita quotidiana, tra impegni di lavoro e tempo trascorso in compagnia dei figli. Sui social Ulrika Jonsson è solita condividere anche molte delle sue ricette: una delle sue più grandi passioni è infatti la cucina, e su Instagram non manca mai di condividere con i fan le foto dei suoi manicaretti.