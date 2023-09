I primi sondaggi di stagione – basati su ben 12 rilevazioni da parte di otto diversi istituti - vedono FdI ancora in testa.

Ecco il primo sondaggio politico d’autunno, che getta luce sui recenti sviluppi nel panorama delle intenzioni di voto.

Sondaggi politici: Fdl mantiene la posizione di leadership

Il partito guidato da Meloni mantiene in modo costante la sua posizione di leadership, con una solida quota del 28,7%, segnando un modesto incremento dello 0,2%.

Nel frattempo, il Partito Democratico continua a registrare dati inferiori al 20% per la terza settimana consecutiva.

Questa tendenza stabile sta suscitando un crescente interesse e dando luogo a fervide discussioni all’interno del mondo politico, giacché riflette un quadro dinamico delle preferenze degli elettori durante questa stagione autunnale in evoluzione. Mentre i partiti politici si preparano per le sfide future, è chiaro che questi dati avranno un’influenza significativa sulle strategie politiche in corso e sulle decisioni da prendere.

Le percentuali dei sondaggi politici

La Supermedia autunnale, basata su 12 rilevazioni derivate da otto istituti diversi, rivela che FdI è il primo partito al 28,7% con un modesto aumento dello 0,2%, mentre il Pd segna la terza settimana consecutiva sotto il 20% con il 19,7% (-0,2%). Il M5S cresce dello 0,4% al 16,5%, mentre Forza Italia scende al 6,9%, la Lega al 9,2%, Azione e Italia Viva rimangono stabili al 3%. I dati coprono il periodo dal 7 al 20 settembre.