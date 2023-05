Ultimo, in motorino in tre senza casco: è bufera sui social

Ultimo, in motorino in tre senza casco: è bufera sui social

Ultimo, in motorino in tre senza casco: è bufera sui social

Ultimo ha finito per scatenare una vera e propria bufera sui social dopo essersi mostrato in giro per i quartiere Spagnoli di Napoli a bordo di un motorino mentre era con altre due persone e senza casco.

Ultimo senza casco: la polemica

In queste ore il cantante Ultimo ha condiviso sui social un video in cui lo si vede andare in motorino senza casco in compagnia di altre due persone. Il video ha creato una vera e propria polemica in rete e contro di lui si è espresso anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha scritto:

“Ci hanno segnalato un video pubblicato su Tik Tok che immortala il cantante Ultimo in giro per i Quartieri Spagnoli su uno scooter con altre due persone. Nessuno, compreso l’artista, indossa il casco. Una cosa inaccettabile da un personaggio pubblico seguito da tanti giovani. A meno che non ci dica che si tratta di un suo ‘sosia’’ chieda scusa pubblicamente al più presto”.

Al momento Ultimo non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se il cantante lo farà. In tanti – anche tra il pubblico social – non sembrano aver affatto apprezzato il video del cantante.