Un 24enne è stato arrestato a Milano per attentato alla sicurezza dei trasporti

Si stavano annoiando e così hanno prelevato un grosso cavo d’acciaio da un cantiere per poi legarlo ad altezza uomo su una strada. Una macchina lo ha preso in pieno e quando i residenti hanno allertato le forze dell’ordine, solo un 24enne è stato colto in flagrante mentre i complici sono scappati.

Bravata a Milano: arrestato un 24enne

Un giovane già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Milano. Insieme ad altri due complici che ora sono ricercati dalle forze dell’ordine, ha prelevato un cavo d’acciaio da un cantiere.

Questo è stato poi posizionato ad altezza uomo in viale Toscana, costituendo così un pericolo per i mezzi che circolavano sulle tre carreggiate.

A lanciare l’allarme prima che la situazione degenerasse, sono stati alcuni residenti della zona che hanno visto cosa stava accadendo.

Cosa è accaduto a Milano

Il 24enne è stato condotto nel carcere di San Vittore con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Nell’interrogatorio ha confessato che insieme ai suoi amici si stava annoiando e così hanno pensato a questa bravata che a loro sembrava innocente.

Invece, una vettura ha preso il cavo in pieno, ma questo era un pericolo anche per pedoni, biciclette, moto, auto e ogni mezzo di trasporto che circolava. Il cavo d’acciaio è stato fissato fra una pensilina di una fermata dell’autobus e un albero, che presenta infatti un profondo solco.

Interrogato per ore, non ha voluto indicare i nomi dei complici che si sono dati alla fuga, ha solo detto di averli conosciuti sui social. Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, un’auto ha preso il cavo in pieno e si è schiantata.

“Loro ridevano e io gli ho detto di togliere il cavo. Si tratta di un cavo edile bello grosso e in acciaio. Dopo la vettura c’era un motorino e il ragazzo a bordo è salvo solo perché ha svoltato. Se fosse andato dritto sarebbe morto, scaraventato a terra dal cavo”.