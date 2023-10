India, bimbo di 3 anni ucciso da uno sciame di api

Un bambino di 3 anni è morto in India dopo che uno sciame di api lo ha attaccato mentre si trovava nella fattoria di famiglia nel distretto di Dhar, in India.

Bambino morto in India a causa di uno sciame di api

Il piccolo Ravindra, di 3 anni, stava tornando verso la fattoria di famiglia insieme alla mamma e al fratello più grande. Improvvisamente uno sciame di api lo ha attaccato.

Il bambino è morto giovedì 19 ottobre per le ferite riportate. I medici hanno provato di tutto per salvargli la vita ma l’enorme sciame di api ha provocato danni importanti, insediandosi in pochi minuti nelle orecchie, nel naso e lungo la trachea.

È morto nell’ospedale di zona, dove il personale sanitario ha estratto manualmente le api da tutti gli orifizi che avevano invaso.

Bambino attaccato da uno sciame di api in India: la dinamica

Ci si chiede, a questo punto: perché lo sciame di api ha attaccato il bambino? Sappiamo che non sono insetti dal carattere facile e quando sono spaventati possono diventare pericolosi.

Ravindra viveva nel distretto di Dhar con la sua famiglia. Stando alle informazioni emerse, stava camminando con il fratello maggiore e la madre per strada, quando le api hanno attaccato apparentemente senza motivazioni.

Non è chiaro cosa le abbia spaventate, fatto sta che si sono scagliate in massa contro il bambino di 3 anni e quando un soggetto è particolarmente sensibile, come in questo caso, il rischio di shock anafilattico immediato e potenzialmente fatale come aè altissimo.