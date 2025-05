Un carabiniere in abiti civili interviene per salvare una donna in pericolo a Bergamo.

Un intervento provvidenziale

Un episodio di straordinaria umanità si è verificato sulla statale 42 della Val Cavallina, nei pressi di San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo. Un carabiniere scelto della Stazione di Albino, mentre si trovava in viaggio con la propria famiglia, ha notato una donna in pericolo, aggrappata a una recinzione di metallo e in bilico sul vuoto.

La situazione era critica e richiedeva un intervento immediato.

Il coraggio di un uomo in divisa

Nonostante fosse libero dal servizio e in abiti civili, il carabiniere non ha esitato a scavalcare la recinzione per raggiungere la donna. Con grande cautela, si è avvicinato a lei, mantenendo il contatto visivo e parlando con dolcezza per rassicurarla. La sua azione non è stata solo fisica, ma anche emotiva: ha abbracciato la donna, trasmettendo un senso di sicurezza e umanità che ha fatto la differenza in quel momento drammatico.

Un salvataggio che ha commosso

Il gesto del carabiniere ha permesso di trattenere la donna contro il parapetto, evitando che potesse cadere nel vuoto. Con pazienza e determinazione, ha continuato a rassicurarla mentre insieme si muovevano lentamente verso il terrapieno, fino a raggiungere un luogo sicuro. Questo intervento ha dimostrato non solo il coraggio del militare, ma anche la sua dedizione al dovere, che va oltre la semplice divisa.

Il riconoscimento delle autorità

La notizia del salvataggio ha rapidamente fatto il giro dei social media, con i carabinieri che hanno condiviso un post sulla loro pagina ufficiale, accompagnato da una foto del momento. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per l’eroico gesto del carabiniere, definendolo “eroe”. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza di atti di coraggio e altruismo nella nostra società, specialmente in tempi difficili.