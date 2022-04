Prestiti per gli studenti e somme accumulate usando la carta di credito, con un debito di 126mila dollari saldato in 4 anni da una coppia americana

Un debito di 126mila dollari saldato in 4 anni da una coppia americana che adesso viene chiamata in televisione a spiegare come abbia fatto a sanare un debito così consistente in così poco tempo. Jasmine e Jay McCall sono infatti diventati famosi per aver creato un vero “piano di attacco” ed oggi, dopo quel periodo buio, addirittura sono diventati famosi e condividono anche le loro lezioni di denaro attraverso il sito Web e il blog chiamato “Stack the Wealth”.

Maxi debito saldato in 4 anni

A “Good Morning America” i due hanno spiegato che in realtà ci hanno messo “un po’ meno” di quattro anni a ripianare quel debito mostruoso. In televisione la coppia degli Usa ha spiegato di aver due titpi di debito: “Avevamo circa 126.000 dollari di debiti, dei quali 96mila erano prestiti studenteschi e circa 30mila erano debiti della carta di credito“. E ancora: “Abbiamo scoperto che puoi creare un budget basato sul tuo stile di vita e che non deve essere così restrittivo”.

I cinque step chiave per uscirne

Ma come hanno fatto?I McCall, che negli States della pre-recessione di questi mesi sono diventati della star, affermano che affrontare il debito è semplice e basta seguire seguire cinque passaggi chiave: budget di base, massimizzazione dei salari, uso del contante per pagare i debiti, negoziazione degli interessi sulle rate con la carta di credito, e mettere da parte febbrilmente ogni accumulo inaspettato di denaro.