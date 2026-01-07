Noah Schnapp, attore 21enne noto per il ruolo di Will Byers nella serie Tv di grande successo “Stranger Things”, in una recente intervista ha parlato della sua vita sentimentale, rivelando cosa spera per il suo futuro.

Noah Schnapp: il successo con “Stranger Things”

“Stranger Things” è una delle serie televisive più amate e seguite degli ultimi anni.

Tra protagonisti abbiamo Will Byers, interpretato dall’attore 21enne Noah Schnapp. Proprio tre anni fa, Noah, parlando dell’omosessualità del suo personaggio, ha fatto coming out con un video su TikTok. In una recente intervista, l’attore statunitense ha parlato della sua vita sentimentale ma, prima di andare a scoprire cosa ha detto, queste le sue parole riguardo a “Stranger Things“, serie che gli ha consentito di avere una certa sicurezza a livello economico: “sono felicissimo, è stato un viaggio incredibile. Ma non farà mai più una cosa così grande. E’ la serie più popolare del mondo e mi ha garantito stabilità economica per tutta la vita. Ora devo costruire la mia serenità personale.”

Noah Schnapp, la confessione dell’attore di Stranger Things: “Un marito e quattro figli”

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ecco cosa ha rivelato in una recente intervista Noah Schnapp, attore di: “vorrei avere un marito, una grande famiglia con almeno tre o anche quattro figli.” Lo stesso Schnapp in passato, nel corso di una diretta social con Millie Bobby Brownm aveva detto che gli sarebbe piaciuto avere quattro figli.