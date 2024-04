Micheal Cadeddu, Ciccio in Un medico in famiglia, ora vive in Germania, dove lavora come fantino, con la moglie e il figlio

Un medico in famiglia è andato in onda per ben 10 stagioni, dal 1998 al 2016. Uno dei protagonisti indiscussi della serie era Ciccio, nipote di nonno Libero e secondogenito del dottor Lele, interpretato da Michael Cadeddu.

Che fine ha fatto Ciccio?

Michael Cadeddu ha interpretato Ciccio per sette stagioni della serie prima di lasciarla e cambiare vita. Sin da bambino Cadeddu ha preso parte a vari programmi televisivi come La sai l’ultima, Solletico e Lo Zecchino d’Oro. In seguito ha recitato anche in alcuni spot pubblicitari e film.

Dopo aver lasciato Un medico in famiglia l’attore ha abbandonato l’Italia per trasferirsi in Germania con la moglie Valentina e dedicarsi all’attività di fantino. I cavalli, infatti, sono sempre stati una sua grande passione che ha deciso di far diventare il suo principale lavoro. Da qualche anno, inoltre, è diventato padre.

La decisione di abbandonare la recitazione

Spiega Cadeddu, in un’intervista con Nuovo Tv, che dopo aver interpretato per tanti anni Ciccio Martini, non ha più voluto vestire i panni di qualcun altro. Per questo ha deciso di cambiare vita e dedicarsi ai cavalli.