Lunedì 15 gennaio 2024 va in onda su Rai3 una nuova puntata di Un posto al sole. Le anticipazioni ci dicono che sarà un appuntamento imperdibile. Diego e Raffaele scopriranno tutta la verità su Ida.

Un posto al sole: anticipazioni puntata 15 gennaio 2024

Dopo la pausa del fine settimana, Un posto al sole torna su Rai3 lunedì 15 gennaio 2024. Stando alle anticipazioni, al centro della scena abbiamo Diego e Raffaele che scopriranno tutta la verità su Ida. Chiamati da Marina e Roberto in casa della ragazza, padre e figlio saranno messi al corrente di quanto accaduto nei mesi scorsi.

Un posto al sole, anticipazioni: Diego e Raffaele scoprono la verità

Diego e Raffaele scopriranno che Ida ha venduto suo figlio prima a Lara e poi a Marina e Roberto in cambio di denaro per la sua famiglia. Padre e figlio sono sconvolti. Il giovane Giordano, davanti a questa terribile verità, potrebbe anche fare mille passi indietro nei confronti della ragazza. Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata del 15 gennaio 2024 non sono finite qui.

Un posto al sole, anticipazioni: paura per Filippo e Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole del 15 gennaio proseguono con Filippo e Serena. I coniugi Sartori si accorgono che Irene ha qualcosa che non va. E’ sempre molto nervosa e incupita, ma non riescono a capire se sia un problema fisico o psicologico. Intanto, a casa di Guido e Mariella si scatena una nuova guerra. La Altieri non ha accettato il richiamo che il marito le ha fatto sul posto di lavoro e scatenerà l’inferno.