Un posto al sole, anticipazioni 4 gennaio: scelta difficile per Clara

Le anticipazioni di Un posto al sole, della puntata di giovedì 4 gennaio 2024, promettono uno spettacolo che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso fino alla fine. Clara verrà messa davanti ad una scelta difficile, che riguarda il piccolo Federico.

Un posto al sole: anticipazioni di giovedì 4 gennaio 2024

Giovedì 4 gennaio 2024 va in onda su Rai3 una nuova puntata di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni, Clara si trova davanti ad un bivio. Deve decidere se lasciare Federico ad Alberto oppure continuare a lottare per la custodia del bambino. Se dovesse affidare il figlio al padre, rischierebbe di non vederlo più.

Un posto al sole, anticipazioni: Viola nei guai con Antonio

La puntata di Un posto al sole prosegue con Viola, alle prese con la delusione del figlio Antonio, che ha scoperto la sua relazione con Damiano. Decide così di parlare al bambino davanti al padre Eugenio, ma deve prima far accettare la proposta al magistrato. Ne frattempo, Totò continua a trattare male la madre e lei non sa come comportarsi.

Un posto al sole, anticipazioni: Diego cerca di contattare Ida

Infine, le anticipazioni di Un posto al sole del 4 gennaio 2024 ci dicono che Diego proverà ancora una volta a mettersi in contatto con Ida. Il ragazzo non immagina che la sua fidanzata è tenuta prigioniera in Polonia dalla famiglia.