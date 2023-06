Alessandra Masi, che, dal 2015, interpreta Chiara Petrone nell’amata soap opera di Rai 3 Un posto al sole, ha perso il padre, come comunicato da lei stessa tramite la sua pagina Instagram.

“Ti porterò con me, in maniera illogica e irrazionale”

“Papi, Una delle tue canzoni preferite dice: Extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia… Non sei stato semplice, sei stato un uomo complicato, tormentato, testardo, cocciuto, tu con il naso a patata come il mio e con gli occhi verdi come i miei. Una parte del mio cuore va via per sempre con te. Ti immagino, bello, con la tua camicia azzurra, seduto su una nuvola a gambe accavallate, fumando una sigaretta, un po’ scocciato, con il broncio, mentre ascolti la tua musica e ti perdi sognante nei tuoi pensieri. Perché tu sei uno che ha sognato e questa realtà ti è stata stretta da quando sei nato. Ora vola libero e sorridente, vola, papà, e sarai ovunque; ti ritroverò negli occhi delle persone che incontrerò, nella musica rock ad alto volume, nelle onde alte del mare, negli spaghetti a vongole, nella mozzarella di bufala, nelle giornate gioiose e di festa condivise con le persone che amo, nei miei successi e in tutti i momenti che attraverserò. Ti porterò con me, in maniera illogica e irrazionale, come illogico e irrazionale è l’amore infinito tra te e me. Nonostante tutti i nonostante”, ha scritto Alessandra Masi come dedica al padre scomparso.

Tanti i messaggi di cordoglio dei fan di Un posto al sole

Tanti i messaggi di cordoglio inviati all’attrice dalla comunità di appassionati della soap. In particolare, la pagina Facebook Upaspoiler: Un posto al sole spoiler e anticipazioni ha scritto: “Esprimiamo le più sincere condoglianze ad Alessandra Masi in seguito alla terribile notizia della perdita del suo papà”.

