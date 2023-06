Il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia non è mai passato per Romina Power. Nonostante la ragazza abbia fatto perdere le sue tracce dal lontanissimo 1994, Romina non ha mai smesso di sperare di poterla un giorno riabbracciare. Ylenia Carrisi, figlia di Romina e di Al Bano, sparì misteriosamente da New Orleans (USA). La cantante, di tanto in tanto, ama condividere i suoi sentimenti con gli altri utenti social. Di recente, la cantante ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine della figlia, accompagnata da una commovente didascalia. Che cosa ha scritto Romina Power in ricordo della figlia Ylenia?

Romina Power: il post dedicato alla figlia Ylenia

Romina Power ha pubblicato sui social una foto di Ylenia, corredata da una didascalia in cui si chiede dove sia: “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?”.

L’appello doloroso della cantante

Quello di Romina è un appello doloroso, non di certo il primo. All’epoca la scomparsa di Ylenia ebbe una forte risonanza mediatica e diversi furono i programmi e i tg che ne parlarono, tra cui “Chi l’ha visto?”. L’ex moglie di Al Bano è convinta che la figlia sia ancora in vita e che si trovi da qualche parte.