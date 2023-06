Roberta Beta si è operata e ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra la cicatrice. Ecco le sue parole.

Roberta Beta operata: l’ex gieffina mostra la cicatrice

Diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, Roberta Beta è molto seguita sui social. Proprio attraverso dei post su Instagram ha condiviso con i follower la sua esperienza, raccontando di aver scoperto dopo anni “che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata“.

In seguito ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento per rimuovere un adenoma pleomorfo, per poi pubblicare una foto attraverso cui ha mostrato la cicatrice.

Roberta Beta, il messaggio social

A tal proposito Roberta Beta, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha scritto: “Ecco ciò che rimane di un mese “diverso” e molto intenso. L’esame istologico è risultato negativo e meno male visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari ad una piccola albicocca . Ringrazio ancora il dott. Prof. Lup Mannar Domenico Tassone che mi ha operato e che ha capito immediatamente la situazione”.

Ha quindi proseguito: “Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c’è più affan***o a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente! Baci”.