Lunedì 8 gennaio 2024 va in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Secondo le anticipazioni, Diego inizierà a nutrire seri dubbi sulla scomparsa di Ida, tanto che prenderà una decisione importante.

Un posto al sole: anticipazioni lunedì 8 gennaio 2024

La puntata di Un posto al sole di venerdì 5 gennaio 2024 si è conclusa con la telefonata di Ida a Diego. Cosa si sono detti i due? Stando alle anticipazioni, Giordano inizia a nutrire seri dubbi sulla reale situazione in cui sta vivendo Ida. E’ per questo che decide di parlarne con Marina e Roberto, appena tornati da Londra. La tensione è alle stelle, per cui Diego capisce che c’è qualcosa che non va.

Un posto al sole, anticipazioni: Ida nei guai

Mentre Roberto e Marina cercano di sviare Diego, la situazione di Ida di complica. Intrappolata dalla zia in Polonia, la ragazza tenta di fuggire. La signora Magda, però, dopo aver ricevuto i soldi da Ferri non ha alcuna intenzione di mandare all’aria tutto. Le anticipazioni di Un posto al sole dell’8 gennaio 2024 svelano qualche informazione anche su Michele.

Un posto al sole, anticipazioni: tensione tra Michele e Micaela

Filippo si ritrova a fare da mediatore tra Michele e Micaela, che si ritrovano ancora una volta in completo disaccordo. Nel frattempo, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole dell’8 gennaio 2024 ci dicono che al centro della scena ci sarà anche Luca, che ha nuovi vuoti di memoria.