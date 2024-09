Un uomo di 50 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale a Vibo Valentia, mentre suo figlio è in condizioni critiche.

In un incidente sulla Statale 18 a Vibo Valentia, un motociclista di 50 anni è morto e il suo figlio di 13 anni è stato gravemente ferito in seguito allo scontro con un furgone. Il figlio, in critiche condizioni, è stato trasportato all'ospedale Pugliese-Ciaccio a Catanzaro in elicottero.