L’allarme era stato lanciato già diversi mesi fa dopo alcuni casi ed un uomo è morto a causa del fungo killer Candida Auris. Il paziente è spirato all’ospedale Sacco di Milano dopo un ricovero per ictus e i media spiegano che era stato contagiato dalla Candida auris. L’uomo era giunto dalla Grecia ed è deceduto all’ospedale Sacco di Milano nella mattinata di venerdì 26 maggio.

Un uomo è morto a causa del fungo killer

Adnkronos Salute spiega che il paziente era stato ricoverato per un ictus ed a seguito di alcuni esami di laboratorio a cui è stato sottoposto sono risultate diverse positività. Tra di esse anche quella più pericolosa da un punto di vista della salute, alla Candida auris. Ma di cosa parliamo? Si tratta di un fungo che può colonizzare pelle il cavo orofaringeo, il retto e altre parti del corpo senza provocare sintomi.

Cosa comporta quel tipo di infezione

L’infezione si può trasmettere per contatto diretto con una persona infettata o colonizzata ma ci sono casi censiti di contatto indiretto con oggetti e apparecchiature in ambito ospedaliero. La Candida è molto difficile da eliminare perché è resistente a quasi tutti gli antibiotici conosciuti. La Candida può innescare severe ed a volte fatali infezioni sistemiche in pazienti fragili e debilitati.