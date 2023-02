una-modella-spende-90mila-euro-per-trasformare-completamente-il-suo-corpo

Una storia incredibile viene dal Regno Unito, dove una modella spende 90mila euro per rifarsi tutto il suo corpo.

Ha iniziato dal seno per poi passare al lato B. La giovane ha deciso che continuerà con la chirurgia plastica.

Si tratta di Kitty Ink, una modella che in Inghilterra è molto famosa, ma lo è anche su tutti i Social Network, specialmente su Instagram. Il suo nome d’arte è legato al fatto che ha moltissimi tatuaggi sul suo corpo. La giovane ha speso 90mila euro circa di interventi estetici ed ha raccontato la sua esperienza e il rapporto con gli haters in un’intervista al giornale inglese Daily Star.

Kitty Ink ha dichiarato:

“All’interno del mio corpo ho in totale tre chili di silicone . Per tutti gli interventi chirugici a cui mi sono sottoposta, ho speso più di 80.000 sterline ma lo rifarei”.

Poi ha aggiunto:

“La prossima operazione a cui mi sottoporrò sarà per ingrandire ancora il mio seno perché voglio che sia ancora più esplosivo di quanto non lo sia adesso”.

Per quanto riguarda invece la sua “operazione preferita”, Kitty Ink ha affermato:

“È stata quella per ingrandire il mio lato B: finalmente ho un sedere come si deve e questo mi rende molto felice. Non potrei più vivere senza”.