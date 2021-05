Modella spende 1800 euro per le guance più grandi al mondo

Una giovane modella ricorre al filler per cambiare totalmente il suo volto: "Sembravo un topo ora sono bellissima"

Non si limita alla chirurgia al viso, ora vuole anche rifarsi glutei e seno per raggiungere la coppa D.

Una spesa folle per la modella

Giovanissima modella Ucraina ha completamente stravolto i lineamenti del suo viso per avere le guance più grandi al mondo, adesso ha intenzione di sottoporsi a due ulteriori interventi chirurgici.

Si chiama Anastasiia Pokreshchuk di Kiev, ha 32 anni e ha speso oltre 1800 euro in filler. Prima di riempire le due gote di filler definiva il suo aspetto come “quello di un topo”.

La donna non si è affidata alle mani di un medico ma ha seguito online, con un video tutorial, le istruzioni pubblicate da un dottore e la giovane modella si è iniettata da sola i filler ialuronici: ha ammesso che può essere pericoloso ma non ha intenzione di smettere.

Il cambiamento drastico

Il suo volto originale non esiste più ed ha intenzione di ricorrere a più interventi chirurgici per cambiare altre parti del suo corpo che non la soddisfano.

Recentemente ha postato foto di pre-ritocchi con occhi e capelli castani e un volto al naturale: a detta dei suoi fan è irriconoscibile.

Sui social ha oltre 264 mila follower ha risposto ad una domanda di un fan: “Quando farai l’intervento al seno, e che taglia? Hai intenzione di mettere le protesi al fondoschiena”

Lei ha risposto dicendo che “la natura non mi ha dato per niente seno”. Anastasiia vorrebbe raggiungere la coppa D con liposuzione e iniezione di grasso.

Non si è limitata alle guance

Oltre al filler fai da te, la modella è ricorsa a procedure come filler alle labbra, mascella e mento. “I filler hanno aumentato la fiducia in me stessa, prima mi vergognavo di tutto: la mia voce, il mio aspetto. Mia mamma pensa che fossi più bella prima, ma ora sembro più esotica, prima avevo l’aspetto di un topo” ammette la modella.