Un'agitazione ha avuto luogo nella prigione di Regina Coeli a Roma, durante la quale sono stati dati alle fiamme diversi materassi.

C'è stato un disordine nella prigione Regina Coeli a Roma, dove alcuni detenuti hanno rifiutato di tornare nelle celle e hanno incendiato materassi in segno di protesta. In seguito, è stato ristabilito l'ordine. Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, ha svelato che sono state fatte esplodere bombolette da campeggio usate per cucinare, causando devastazioni.