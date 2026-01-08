Un ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, durante una chiacchierata con i propri follower su Instagram, ha parlato anche della sua vita sentimentale, per l’esattezza ha fatto chiarezza sulla rottura con Elga Enardu. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, ex corteggiatore si espone sui social

Une ex corteggiatore molto apprezzato della storia di “Uomini e Donne“ ha voluto concedersi una chiacchierata su Instagram con i propri follower, anche per fare chiarezza sulla propria vita sentimentale, dopo i tanti rumors delle scorse settimane.

Stiamo parlando di Diego Daddi. L’ex corteggiatore e l’ex tronista Elga Enardu, dopo 16 anni insieme, si sono lasciati. Prima di entrare nel dettaglio sulla separazione, Daddi ha detto: “in questo momento devo recuperare me stesso e basta. Sono passati quasi 18 anni da quando ho partecipato a Uomini e Donne e ho cambiato vita.” Ma, come mai è finita con Elga Enordu?

Uomini e Donne, l’ex corteggiatore si espone sulla rottura con Elga Enardu: il retroscena sul messaggio

Qualche settimana fa la notizia che Diego Daddi, e Elga Enordu si sono lasciati. Durante una chiacchierata su Instagram con i suoi follower, Daddi in realtà non ha voluto parlare più di tanto della sua ex compagna, asserendo però di non voler lasciare la Sardegna: “non ho mai pensato di andarmene, ho trascorso qui mezza vita.” Daddi ha anche detto di aver imparato molto dai suoi errori perché “sono lezioni senza le quali non si può migliorare.”