Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? Ci sono alcuni indizi che i fan del trono over di Uomini e Donne hanno notato grazie ai social network.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? L’indizio

Tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano sembra esserci aria di crisi. A confermarlo sarebbero alcuni indizi emersi dalle storie Instagram, che hanno fatto pensare che il loro rapporto sia realmente in crisi. I fan si sono anche resi conto che i due non stanno trascorrendo insieme le vacanze estive. “La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno una durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di sassi” sono le parole che Alessandro Vicinanza ha scelto da condividere sulle sue storie Instagram. Molti le hanno interpretate come un discorso per spiegare quello che sta accadendo con Ida.

Ida Platano, le vacanze da sola in Sardegna

I fan si sono preoccupati per la coppia anche perché Ida Platano si trova in vacanza da sola in Sardegna. Ha postato alcune storie su Instagram mentre si trovava in spiaggia e si gustava un cocktail da sola. Per il momento sembra che a tenerli lontani siano motivi di lavoro. L’ex corteggiatore è impegnato nell’organizzazione di cerimonie, di cui cura gli allestimenti floreali. I fan pensano, però, che ci sia dell’altro. Alcuni rumors hanno parlato di tradimenti, ma la coppia si è sempre mostrata molto unita. I due sono sempre riusciti a ritagliare del tempo per loro, facendo anche diverse vacanze. Per questo è strano vederli completamente assenti nelle storie dell’altro, visto che solitamente mostravano spesso ai fan i loro momenti insieme.