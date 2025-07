Cristina Tenuta e Armando Incarnato sono due ex protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne“. Ma, che fine hanno fatto? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne: che fine hanno fatto Armando e Cristina?

I fan del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne“, ricorderanno bene Armando Incarnato e Cristina Tenuta, ex protagonisti del Trono Over del programma.

Come ricorderete, l’ex dama e l’ex cavaliere avevano iniziato a conoscersi, finendo poi per scontrarsi e accusandosi reciprocamente. Da diverso tempo non si sa più nulle di nessuno dei due ma, quando un utente ha chiesto informazioni all’esperto Lorenzo Pugnaloni, il quale ha risposto: “A lei non gli è ancora passata.” In poche parole, secondo l’esperto di gossip, Cristina è ancora interessata ad Armando. La stessa ex dama ha voluto però rispondere.

Uomini e Donne, nuova indiscrezione su Armando e Cristina: lei rompe il silenzio

Come detto, secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Cristina Tenuta è ancora interessata ad Armando Incarnato. Ma, sarà davvero così? L’ex dama del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” ha condiviso la risposta dell’esperto aggiungendo: “Ahah. Sei poco informato“. Per Cristina dunque Armando non rappresenta più nulla e, tra l’altro, l’ex cavaliere ha recentemente mostrato alcune storie in compagnia di una donna misteriosa.