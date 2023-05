Uomini e Donne, anticipazioni puntata 10 maggio 2023: Gemma contro Elio per una foto WhatsApp.

Mercoledì 10 maggio va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni, Maria De Filippi si concentrerà sul trono Over.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 10 maggio 2023

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 10 maggio 2023 ci dicono che ci sarà ampio spazio per il trono Over. Claudio e Gabriella, dopo un inizio della conoscenza piuttosto positivo, sono in una fase di stallo. Riccardo Guarnieri, invece, ha conosciuto la nuova dama Francesca e ha interrotto la frequentazione con Giusy. Spazio a Gemma Galgani, che ha qualcosa da ridire su Elio.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma contro Elio

Dopo gli scontri tra Tina Cipollari ed Elio, anche Gemma ha qualcosa da far notare al cavaliere. La Galgani fa notare che la foto Whatsapp dell’uomo lo ritrae insieme all’opinionisa e Gianni Sperti. Neanche a dirlo, a Uomini e Donne del 10 maggio 2023 scoppia l’ennesima discussione.

Uomini e Donne, anticipazioni: Carla e Gabriella al centro dello studio

Le anticipazioni ci dicono che la puntata di Uomini e Donne del 10 maggio prosegue con le dame Carla e Gabriella. Le due donne stanno portando avanti nuove conoscenze e sembrano piuttosto positive.