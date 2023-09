Nuova rottura tra ex protagonisti di Uomini e Donne: Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati. L’ex cavaliere ha confermato l’addio e si è lasciato andare ad uno sfogo dal sapore amaro.

Uomini e Donne: Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati

Antonella Perini e Luca Panont si sono lasciati. I fan avevano qualche dubbio da giorni, ma fino ad ora i due non avevano confermato la rottura. A rompere il silenzio è stato l’ex cavaliere che, via social, si è lasciato andare ad uno sfogo amaro. Stando a quanto dichiarato, è stata Antonella a lasciarlo dall’oggi al domani, senza troppe spiegazioni.

Lo sfogo di Luca Panont

Luca ha dichiarato:

“Visto che mi state scrivendo in tanti, vi anticipo che non sono stato io a lasciare Antonella. Potete chiedere a lei direttamente, quindi non vedo il motivo di scrivermi insultandomi. Le motivazioni non le ho ancora capite, rivolgetevi sempre a lei, sicuramente ne sa più di me”.

Panont sembra molto deluso dalla decisione della Perini, tanto che ha ammesso che non conosce ancora le motivazioni.

Antonella Perini e Luca Panont: perché si sono lasciati?

Al momento, non conosciamo i motivi per cui Antonella Perini e Luca Panont si siano lasciati. L’ex dama non ha replicato apertamente alle parole dell’ex fidanzato, ma si è limitata a lanciare frecciatine sui social: “Noi donne travisiamo le parole degli uomini. Quando ci dicono ‘ti amo’ noi ci facciamo dei viaggi pazzeschi“, e ancora “Tutto ciò che si fa con il cuore non è sbagliato”.