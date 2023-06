Antonella Perini e Luca Panont, ex volti del trono Over di Uomini e Donne, potrebbero aver perso il figlio che aspettavano. Le parole dell’ex dama ha gettato i fan nello sconforto.

Antonella Perini e Luca Panont hanno perso il figlio che aspettavano?

Qualche mese fa, Antonella Perini e Luca Panont hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio insieme. La notizia ha entusiasmato i fan, gli stessi che hanno seguito con affetto il loro percorso all’interno del trono Over di Uomini e Donne. Negli ultimi tempi, però, i seguaci hanno notato uno strano silenzio social e l’ex dama si è vista costretta a rompere il silenzio: ha perso il bambino che portava in grembo?

Le parole di Antonella Perini

Antonella ha condiviso un video che ritrae alcuni momenti del trono Over di Uomini e Donne. Poi ha dichiarato:

“Sono stati sei mesi bellissimi, mesi intensi e pieni d’amore. Abbiamo passato un momento difficile un mese e mezzo fa. (…) Faccio fatica a parlare ora, mi sono chiusa in un silenzio assordante. Prometto che farò una Storia per rispondere a tutti voi. Chi mi segue riesce a percepire i miei sbalzi di umore”.

Il dubbio dei fan: Antonella ha perso il figlio?

Antonella Perini e Luca Panont non hanno aggiunto altri dettagli, ma i fan credono che abbia perso il bambino che portava in grembo. La certezza, a detta dei seguaci, è nell’ultimo scatto condiviso dalla dama: è in costume e non ha un filo di pancia. E’ bene sottolineare che la coppia non ha ancora spiegato il “momento difficile”, per cui non sappiamo se la gravidanza sia davvero andata male.