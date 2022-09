Uomini e Donne, Maria De Filippi chiude le porte ad un cavaliere: di chi si tratta?

Le registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne hanno preso il via e la prima puntata dovrebbe andare in onda lunedì 19 settembre. Nel frattempo, grazie alle anticipazioni, sappiamo che Maria De Filippi ha chiuso le porte ad un cavaliere, negandogli il ritorno in studio.

Uomini e Donne: Maria chiude le porte ad un cavaliere

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la nuova stagione di Uomini e Donne tornerà su Canale 5 il 19 settembre. Le registrazioni sono iniziate a fine agosto e abbiamo già le prime anticipazioni. Stando a quanto riporta Coming Soon, Maria De Filippi ha chiuso le porte ad un cavaliere. Si tratta di Biagio Di Maro, che in questi anni ha fatto parecchio discutere per i suoi atteggiamenti disinteressati nei riguardi delle dame.

L’indiscrezione su Biagio Di Maro

Su Coming Soon si legge:

“L’imprenditore, originario di Napoli, non sarebbe stato infatti confermato nel parterre dell’over per volere della padrona di casa, Maria De Filippi. Alcuni trattamenti riservati alle dame e la voglia di sponsorizzare le sue attività, che poco hanno a che fare con lo scopo del programma, avrebbero indispettito la conduttrice che si sarebbe opposta al suo ritorno”.

Se l’indiscrezione corrispondesse a verità, sarebbe stata la stessa conduttrice di Uomini e Donne ad opporsi al rientro in studio del cavaliere. Al momento, sappiamo solo che Biagio non era presente nelle prime due registrazioni del format mariano.

Uomini e Donne: i volti confermati

Le prime anticipazioni di Uomini e Donne promettono una nuova stagione a dir poco scoppiettante. A differenza di Biagio che non è stato confermato, ritroveremo in studio diversi volti storici: Ida Platano, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Le liti, anche quest’anno, saranno all’ordine del giorno e il merito è sempre di Tina Cipollari. L’opinionista, nel corso delle prime due regitrazioni, ha attaccato sia Pinuccia che Gemma, non risparmiando frecciatine alla nuova tronista Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.