Uomini e Donne: la prima esterna di Sara e Marco scatena i commenti di un’e...

Dopo la prima esterna tra Sara e Marco, un’ex corteggiatrice commenta il loro incontro, paragonandoli a una delle coppie più amate di Uomini e Donne.

Negli ultimi anni Uomini e Donne ha confermato la sua capacità di sorprendere il pubblico con colpi di scena e promozioni inattese. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è Sara Gaudenzi, giovane corteggiatrice che ha saputo conquistare il centro dello studio in tempi record. Il passaggio dal ruolo di corteggiatrice a tronista non solo ha catturato l’attenzione dei telespettatori, ma ha anche acceso un vivace dibattito sul suo carattere e sulle dinamiche con i corteggiatori.

La sua prima esterna con Marco ha ulteriormente alimentato curiosità e confronti sui social.

L’ascesa lampo di Sara Gaudenzi al trono di Uomini e Donne

Sara Gaudenzi, recentemente entrata a far parte del cast di Uomini e Donne, ha compiuto un salto rapido e sorprendente dalla posizione di corteggiatrice a quella di tronista. Scesa per conquistare Flavio Ubirti, dopo poche puntate e alcune tensioni con l’ex tentatore di Temptation Island, ottenuto l’inaspettata proposta di sedersi sul trono, suscitando stupore tra il pubblico.

Nonostante il suo ruolo di protagonista sia iniziato da poco, la sua presenza ha già scatenato reazioni contrastanti tra i telespettatori, che commentano vivacemente il suo carattere e il suo modo di approcciarsi ai corteggiatori.

Uomini e Donne, accade dopo l’esterna tra Sara e Marco: il commento dell’ex corteggiatrice

Nella puntata di oggi, Sara ha avuto la sua prima esterna con Marco, corteggiatore eliminato da Cristiana, e l’incontro ha subito catturato l’attenzione. Entrambi romani, hanno trascorso il tempo tra una chiacchiera e un tramonto dopo un appuntamento in una lavanderia self-service, mostrando subito un certo affiatamento.

La tronista ha raccontato di aver apprezzato il ragazzo nonostante non corrisponda ai suoi consueti canoni fisici, sottolineando il suo sorriso e la personalità come elementi compensativi. Marco, dal canto suo, ha ammesso un po’ di imbarazzo, ma ha comunque dimostrato disponibilità al confronto e al ballo con Sara.

L’esterna ha suscitato anche l’interesse di ex protagonisti del programma, come Chiara Rabbi, che ha paragonato i due giovani a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ex protagonisti di Uomini e Donne e oggi genitori, evidenziando il sorriso e l’armonia emersi durante l’incontro.