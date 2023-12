Elena Di Brino ha replicato all’annuncio di Maurizio Laudicino. La loro relazione è finita, ma non per colpa sua. A quanto pare, l’ex cavaliere di Uomini e Donne non era pronto ad avere una storia d’amore.

Uomini e Donne: Elena Di Brino replica a Maurizio Laudicino

Qualche giorno fa, Maurizio Laudicino ha annunciato che la relazione con Elena Di Brino è arrivata al capolinea. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha candidamente ammesso che è stata l’ex dama a mettere un punto alla love story. E’ andata davvero così? A quanto pare sì, ma l’uomo ci ha messo del suo.

La versione di Elena Di Brino

Via social, Elena Di Brino ha fatto sapere:

“Alla luce di quello che ho letto oggi nelle storie di Maurizio, credo sia giunto il momento di dire la mia. La nostra non può definirsi una relazione. Conversazioni telefoniche, seppur frequenti, non possono definirsi relazione. Non posso che ribadire i concetti espressi nel programma. Maurizio non è pronto, ha troppe cose ancora da risolvere. Gli voglio bene ma lui non può darmi quello che voglio. Vi prego, non chiedetemi dettagli”.

Cosa ha dichiarato Maurizio su Elena?

Maurizio Laudicino, dal canto suo, aveva dichiarato: