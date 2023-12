Uomini e Donne va in pausa per Natale: data ultima puntata e ritorno in tv

Uomini e Donne va in pausa per Natale: data ultima puntata e ritorno in tv

Stop per Uomini e Donne, che va in pausa per Natale per due settimane: ecco la data dell'ultima puntata e il ritorno in tv.

Come vuole la tradizione, Uomini e Donne va in pausa per Natale. Il programma pomeridiano di Maria De Filippi si ferma poco prima del 25 dicembre per tornare in televisione ad anno nuovo. Vediamo la data della fine e del ritorno.

Uomini e Donne va in pausa per Natale

Uomini e Donne si prepara alla classica pausa di Natale. Come vuole la tradizione, il dating show di Maria De Filippi si ferma ad un passo dal 25 dicembre per tornare in onda nei primi giorni di gennaio 2024. Il cambio palinsesto natalizio, ormai, non è più una sorpresa per i fan di Canale 5. Qual è la data dell’ultima puntata? Quando ritorna in tv?

Uomini e Donne: la data dell’ultima puntata prima di Natale

L’ultima puntata del 2023 di Uomini e Donne va in onda su Canale 5 alle ore 14:45 venerdì 22 dicembre. Questa data rappresenta la fine della prima parte del programma di Maria De Filippi. La seconda inizierà ad anno nuovo, nei primi giorni di gennaio 2024.

Quando torna in onda Uomini e Donne?

Dopo la pausa di Natale, Uomini e Donne torna in onda con il solito orario a partire da lunedì 8 gennaio 2024. Per quanto riguarda la programmazione, nelle due settimane di stop, su Canale 5 dovrebbero andare in scena film natalizi.