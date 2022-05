Uomini e Donne, Fabio Nova: i Vip fotografati dal cavaliere

Uomini e Donne, Fabio Nova: chi sono i Vip fotografati dal cavaliere? Da Alba Parietti a Francesco Baccini.

Anche se Tina Cipollari l’ha preso in antipatia, non si può negare che il nuovo cavaliere Fabio Nova sia un eccellente fotografo. Nel corso di Uomini e Donne, l’uomo ha già elencato una serie di Vip che, durante la sua lunga carriera, sono finiti davanti al suo obiettivo.

Vediamo i personaggi più celebri che ha fotografato.

Uomini e Donne, Fabio Nova: i Vip fotografati

Fabio Nova ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne da poche puntate, ma è finito subito nel mirino di Tina Cipollari. L’opinionista non prova la minima stima nei suoi confronti, tanto da essere arrivata a negare perfino le sue capacità lavorative. Il nuovo cavaliere, infatti, è un fotografo molto famoso nel suo ambiente, ma la donna crede che sia solo un venditore di fumo.

Eppure, nel corso della sua lunga carriera, Fabio ha fotografato diversi Vip, alcuni dei quali citati da lui stesso nel corso del programma di Maria De Filippi. Sul profilo Instagram di Nova, ci sono diversi scatti che meritano attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Nova (@fabio.nova)

Tanti i Vip fotografati da Fabio Nova

Tra i Vip fotografati da Fabio Nova, ad esempio, c’è Alba Parietti. La mamma di Francesco Oppini è stata immortalata nel corso di una campagna pubblicitaria di una nota marca di gioielli. Continuando a scorrere la sua bacheca Instagram, spuntano anche personaggi appartenenti al mondo della musica, come: Roberto Vecchioni, Francesco Baccini, Zucchero ed Enrico Nascimbeni. Come sottolineato più volte dal cavaliere, tra i suoi scatti più importanti ci sono anche quelli che vedono come protagonista Marina Graziani.

La donna è stata immortalata nel corso di una campagna pubblicitaria per una nota marca di gioielli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Nova (@fabio.nova)

Fabio Nova è davvero un fotografo di fama internazionale

Andando avanti nella ricerca dei Vip fotografati da Fabio Nova spuntano anche volti internazionali. Tra i nomi più importanti, ci sono: l’ex Miss Lituania Rasa Kugenite, la pallavolista medaglia d’oro alle Olimpiadi Maurizia Cacciatori, l’ex étoile di Parigi Tania Von Armine Oggero e Naomi Campbell. Oltre ai personaggi famosi, sulla bacheca virtuale di Nova spuntano anche molte campagne pubblicitarie di marchi prestigiosi.