Uomini e Donne, la sorella di Gemma Galgani contro Tina Cipollari: piovono accuse.

La sorella di Gemma Galgani, dama del trono Over di Uomini e Donne, si è scagliata contro Tina Cipollari. La signora crede che l’opinionista sia troppo “aggressiva” con la familiare e ha sottolineato che utilizza “modi e toni” che non tollera.

Uomini e Donne: la sorella di Gemma contro Tina

Silvana Galgani è una delle due sorelle di Gemma, volto molto apprezzato di Uomini e Donne. La donna, intervistata dal Magazine del programma di Maria De Filippi, ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Tina Cipollari. Quest’ultima, nemica giurata della sorella, la costringe spesso a spegnere la televisione. La sorella di Gemma ha dichiarato:

“Ci sono dei momenti in cui devo spegnere la televisione. Per Tina. Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice delle cose – forse qualche volta anche giuste – ma con modi e toni che non tollero. Mi addolora anche quando la svilisce”.

Silvana non ha dubbi: Tina è aggressiva con Gemma

La sorella di Gemma ha proseguito dicendo che, durante la messa in onda di Uomini e Donne, avrebbe voglia di telefonare in redazione per “dirgliene quattro, anzi otto”. Ovviamente, il suo bersarglio è Tina. Quest’ultima, a suo dire, ha anche pensieri giusti, ma è troppo “aggressiva” nei riguardi della dama torinese. La Galgani è “una donna meravigliosa“, ma è troppo “possessiva” nei confronti delle persone a cui tiene.

Nonostante tutto, la Cipollari “usa termini troppo aggressivi con lei“. La signora Silvana ha sottolineato che la sorella corre un po’ troppo con gli uomini, ma che ciò non giustifica l’ira dell’opinionista.

La sorella di Gemma ha conosciuto Tina

Silvana ha ammesso di aver conosciuto Tina, in occasione della festa di fidanzatamento tra Gemma e Ennio Zingarelli. In quella occasione, la familiare della Galgani aveva apprezzato tantissmo la Cipollari: “Noi sorelle non capiamo come mai Tina reagisca così anche perché… sa, io l’ho conosciuta“.

E’ per questo motivo che non si spiega come sia cambiata così tanto dopo l’arrivo a Uomini e Donne di Giorgio Manetti.