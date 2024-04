La 25enne, Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne nel 2018 è tornata a parlare della storia d’amore con Giordano Mazzocchi e di come sia cambiata la sua vita in questi anni.

«Sarebbe sbagliato dire che non lo rifarei, perché lo rifarei assolutamente. Non lo rifarei ora, perché probabilmente non è la modalità con cui ora vorrei trovare qualcuno, perché è una modalità che ti dà tanti plus, ma ti toglie anche tanto, perché sei portato a frequentare una persona per mesi senza però poterla vedere, poterci parlare liberamente, toccare argomenti che magari vorresti affrontare e che oggi per me sono importantissimi e che all’epoca non mi interessavano minimamente».