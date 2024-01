Sono lontani i tempi in cui Nilufar Addati si presentava a Uomini e Donne come corteggiatrice prima e tronista poi. Oggi fa l’influencer e, via social, ha mostrato ai fan il suo grande cambiamento fisico.

Nilufar Addati: il suo grande cambiamento fisico

Dopo Uomini e Donne e Temptation Island, Nilufar Addati è stata volto di due format di Gambero Rosso, Ai fornelli con Nilu e Arte in Cucina. La sua professione, però, è soprattutto quella di influencer. Single e felice, negli ultimi giorni ha condiviso con i fan il suo grande cambiamento fisico.

Nilufar diversa dai tempi di Uomini e Donne

“Che poi a me il grigio manco piace“, ha scritto Nilufar a didascalia di una foto che la ritrae con un top e un pantaloncino. Il cambiamento fisico è ben visibile, tanto che i fan l’hanno riempita di complimenti. La Addati non è più magrissima, ma ha le forme al punto giusto. E’ bellissima e, soprattutto, naturale.

Nilufar Addati in forma smagliante

Rispetto al passato, Nilufar Addati ha qualche chilo in più. E’ in forma smagliante e i fan hanno apprezzato la condivisione. “In un mondo stereotipato come il nostro, il tuo fisico è bello, sano e normale. Brava“, ha scritto una seguace.