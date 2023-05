Uomini e Donne, Maria De Filippi sgrida Riccardo: "Tieni a bada gli istinti"

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha sgridato il cavaliere Riccardo Guarnieri. La conduttrice gli ha chiesto di provare a tenere a bada gli “istinti animaleschi”.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è finito al centro della scena perché è andato a letto con la dama Giusy e poi l’ha scaricata. Non è tanto questo ad aver scatenato le critiche, quanto l’atteggiamento del cavaliere. La stessa Maria De Filippi si è vista costretta a sgridare Riccardo, chiedendogli di tenere a bada i suoi “istinti animaleschi“.

Maria, rivolgendosi direttamente a Riccardo, ha tuonato:

“Questi istinti animaleschi dovresti tenerli a freno! La curiosità te la togli condividendo la notte? Tu eri andato per quello. Sto dicendo perché c’era questo bisogno? Quello che lei sta cercando di dirti è che tu a lei piacevi. Il fatto che tu piacessi a lei è sicuro a tutti. Non c’è bisogno della notte insieme per capire”.