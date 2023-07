Altra storia d’amore al capolinea per due protagonisti di Uomini e Donne. L’ex dama Paola Ruocco e l’ex cavaliere Daniele Lizzeri si sono lasciati. La relazione è finita a causa di importanti divergenze caratteriali.

Uomini e Donne: Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri si sono lasciati. I due ex volti di Uomini e Donne erano andati a convivere da qualche mese e condividevano spesso attimi di vita quotidiana con i fan. Qualcosa, però, si è rotto e si sono detti addio. A parlare della rottura è stata l’ex dama.

L’annuncio di Paola Ruocco

Intervistata da Lollo Magazine, Paola ha annunciato la rottura con Daniele. L’ex dama di Uomini e Donne ha così parlato dei motivi per cui si sono lasciati:

“Secondo il mio punto di vista, a una certa età abbiamo un carattere formato e uno stile di vista che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distinti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è ‘vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani’. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno”.

Paola Ruocco torna a Uomini e Donne?

Paola e Daniele si sono lasciati per incompatibilità caratteriali insormontabili. “Ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo“, ha sottolineato la Ruocco. Attualmente, l’ex dama è single, per cui la domanda sorge spontanea: a settembre tornerà a Uomini e Donne? Ha ammesso: